Н овак Джокович увери в интервюто пред Пиърс Морган, че Йелена е най-добрият партньор във всяко отношение. "Тя бе тенисистка, но никога не сме се виждали на корта. Беше гадже на мой приятел и се движехме в една компания. Събрахме се, когато се преместих в Монте Карло. Тя се раздели с приятеля ми, не ме вкарвайте в интриги. Отиде да учи в Италия и се събрахме", разказа Ноле.

"Това е единствената ми дълга любовна история. Имал съм гаджета за по няколко месеца, но тя е любовта на живота ми. Заедно сме, откакто бях на 18 години, а тя на 19. Тя е моята скала, израснахме заедно. Продължавам да играя на това ниво заради всичко, което тя прави за семейството“, заяви носителят на рекордните 24 титли от Големия шлем, която разкри, че 11-годишният му син Стефан иска да става тенисист.

„Това ме радва и плаши едновременно. Много е талантлив, но искам да бъда негов баща, а не треньор. Постепенно го въвеждах в света на спорта, защото има много неща, които няма как да му обясня на тази възраст. Ако обаче реши да стане професионален тенисист, винаги ще го подкрепям на 100 процента“.

„Наясно съм, че Яник и Карлос са по-добри от мен – отчете сърбинът. - Това е реалността. Винаги съм вярвал в неща, които на пръв поглед са изглеждали невъзможни, но това не ме е спирало да се боря. Имам голяма вяра в психологическата ми сила, но вярвам и в биологията. Вече съм на 38 и няма как да играя така както преди. В последната година имах няколко тежки сблъсъка с реалността. Алкарас и Синер ме накараха да се съмнявам дали ще успея да спечеля още една титла от Шлема. Бих искал хората да запомнят успехите ми, защото много се гордея с тях. Освен това би било хубаво да ме запомнят и като някой, който е докоснал сърцата им. Бих искал да го изпишат на надгробния ми камък“.