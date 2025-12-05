Валентино не бърза да се жени за Франческа, въпреки че му роди две дъщери.

С едемкратният световен шампион в Moto GP Валентино Роси готви книга и филм за невероятната си кариера. „Брад Пит би бил подходящ за мен, приличаме си – пошегува се 46-годишният италианец пред „Радио Диджей“. – Той вече беше пилот във Формула 1, така че би могъл да го направи, въпреки че вече не е толкова млад“.

Роси има предвид блокбастъра „Ф1: Филмът“, в който Пит (61 г.) влезе в ролята на ветеран, който прави трудно, но шеметно завръщане на пистата. По-късно Валентино уточни, че за него ще се снима телевизионен документален сериал, но едва след излизането на книгата, която в момента е в процес на подготовка. Всъщност вече съществува лента, посветена на италианската легенда – сериалът „Доктора“, който излезе през май 2016 г. с пет мини-епизода.

На въпроса дали може да се появи състезател като него през 2025 г., Роси скромно потвърди: „Бих казал „да“. Ако говорим за страстта на пистата. По отношение на комуникацията, е много по-трудно е да можеш да кажеш това, което мислиш, срещаш усложнения. Много спортисти и известни личности решават да си напишат домашното и да казват възможно най-малко“.

Валентино, известен със своята откровеност, добави: „Дали съм лош в нещо? Да, например, готвенето и правенето на каквото и да е в кухнята. Не съм способен на нищо. Там наистина съм загубеняк. Знам само как да правя кафе; не е лошо. Въпреки това, бих се затруднил дори да направя порция обикновена паста“.

Колкото до дъщеря му Джулиета, която през март, навършва 4 г., легендата призна: „Не се надявам тя да стане пилот. Не би ми харесало чак толкова, но бих искал да бъде спортистка. Заради риска. Когато станеш родител, разбираш. Сега разбирам как майка ми ме гледаше, когато тръгвах за състезания, а тогава изобщо не мислех за притесненията й“.

Роси не е женен за 14 г. по-младата от него Франческа София Новело, въпреки че на 4 януари тя го дари с втора дъщеря - Габриела. „Все пак бащинството не е толкова трудно, колкото изглеждаше“, увери Вале.