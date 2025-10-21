Д ве от големите звезди на тениса взривиха социалните мрежи с танц. Световната №1 Арина Сабаленка и бившата №2 побъркаха феновете си в TикТок с танц, на който се вихрят полуголи, само по оскъдни бански.

“Mi cita favorita”:

Porque las tenistas Paula Badosa y Aryna Sabalenka N1 del mundo, se juntaron en Dubai y la pasaron bien juntas pic.twitter.com/Zs5JHGZRrQ — Es tendencia en 𝕏 (@EsTendenciaEnX) October 20, 2025

За отрицателно време състезателката от Беларус и испанката събраха хиляди лайкове на изпълнението си под рап парчето Big girls, което, естествено, не е с много цензурен текст. Красавиците се наслаждават на почивка в един от 5-звездните хотели на Дубай. За вечеря те избраха гръцкия ресторант на хотела - „Милос“, известен с прясната си риба. Сабаленка прекарва много време в южната ни съседка, откакто ходи с бразилския бизнесмен от гръцки произход Георгиос Франгулис.

„Много необходим момичешки ден с най-добрата ми приятелка“, написа Арина, чието любимо занимание по време на турнирите и извън тях са танците. Тя публикува куп кадри, на които с Паула се забавляват.

„Обичам те“, коментира 27-годишната Бадоса, а връстничката й отвърна: „Аз те обичам повече“.

Паула, която прекарва голяма част от времето си в Обединените арабски емирства, изживява труден период. Заради контузии тя е изиграла само три мача от юни насам, а преди седмица обяви, че прекратява сезона си преждевременно, за да започне 2026 г. в най-добрата възможна форма. Освен това в началото на юли блондинката скъса с колегата си Стефанос Циципас, след като и двамата изхвърчаха в I кръг на „Уимбълдън“. Влюбените имаха общ канал в Инстаграм, който заливаха с любопитни клипчета и си спечелиха прякора Цицидоса.

Със Сабаленка пък ги наричат Сабадоса, а самите те се описват като „сродни души“. Тъй като отдавна не се бяха засичали по кортовете, спортистките решиха да наваксат максимално в Дубай. Следващата спирка за четирикратната шампионка от Големия шлем e турнирът на осемте най-добри в Рияд (1 – 8 ноември). Досега Арина е участвала 5 пъти в мастърса, но стига финал само през 2022 г.