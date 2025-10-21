Р ибен скандал беляза превърналото се в ожесточено съперничество между Рилски спортист и Черно море в родния баскетбол. Преди дербито от третия кръг на НБЛ, домакините от Самоков изписаха имената на своите опоненти като риби.

На таблото в "Арена СамЕлион" вместо списък с имената на баскетболистите на Черно море, срещу техните номера бяха изписани доста видове от морската фауна. №5 бе попче, №6 каракуда, №7 шаранче и т.н. На таблото личаха още мрена, пъстърва, костур, кефал, паламуд, сом и още популярни по нашите ширини риби.

В крайна сметка мачът в Самоков завърши с резултат от 96:84 за домакините, а часове по-късно домакините се извиниха за случилото се.

