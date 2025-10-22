Б ившата звезда в атлетиката Бланка Влашич е в процес на развод с белгийския журналист Рубен ван Гюхт.

Слухът витае от известно време, но самата тя отказа да говори по темата при участието си в предаването на националната телевизия „Добро утро, Хърватия“. Рубен разкри още преди няколко месеца, че двамата са в отворен брак. По-късно стана ясно, че той има връзка с писателката Шарлот ван Лой, която също като него е от Белгия. Самата тя направи шокиращи разкрития в социалните мрежи - заедно били от 6 години, а в последните 4 дори споделяли общ дом. И всичко това, докато журналистът се залюби с Бланка, с която вдигна сватба през май 2022-ра. Няколко месеца по-късно се роди синът им Мондо, но таткото пак не се кротна. Той се издаде, че върти любов с друга по време на Евро 2024, когато се включи от хотелската си стая, а на заден план се виждаше гол женски крак.

„Провалът е част от пътя – и спортния, и житейския. Всеки неуспех има принос за израстването ми много повече от успехите“, коментира Бланка в телевизионното интервю. Нейното върхово постижение в скока на височина е 208 см – с един по-малко от дългогодишния рекорд на Стефка Костадинова, който вече падна.