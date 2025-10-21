О пасно нарушение на родна магистрала. Шофьор объркал посоката на движение и подкарал в насрещното на АМ „Хемус“. Със самоубийствената му маневра се разминават други водачи, като за щастие не се стига до сблъсък.

Водачът е забелязан в изпреварващата лента с включени аварийни светлини. Още повече опасност носи фактът, че ситуацията се разиграва през нощта. Джигитът е забелязана в участъка Шумен – Търговище, преди отбивката за Русе на 19 октомври.

Към момента няма данни по случая да е подаден сигнал до органите на реда, като не е известен и регистрационният номер на нарушителя.

Движението в насрещното платно на автомагистрала е сред най-опасните нарушения в Закона за движение по пътищата. Това нарушение се санкционира с глоба от 1000 лева, отнемане на книжката за срок от 3 месеца, както и с отнемане на 15 контролни точки. При повторно нарушение санкцията се увеличава – тогава тя е 4000 лева, 6 месеца без книжка и 20 контролни точки, писа glasnews.bg.

Междувременно шофьор сподели във Facebook за ужасяващ инцидент на "Хемус", който едва не коствал живота му. "Вчера осъзнах колко тънка е границата между живота и смъртта." С тези думи започва разказа си той.

Стефан Маринов се движел по магистралата, когато ненадейно метален елемент се врязал в джипа му. Мъжът споделя, че се случило за секунди, като нямало как да предприеме каквото и да е, за да го предотврати.

"Пътувах спокойно по магистрала „Хемус“, когато изведнъж, от нищото, огромна метална греда изхвърча на пътя и се заби под колата ми. Нямах време дори да реагирам — само чух силен удар и усетих как колата подскача", споделя той.

За щастие, Маринов успява да запази контрол и да отбие в аварийната лента - тогава осъзнава и пълната опасност от преживяното. Той публикува и снимки, на които се вижда дълга метална лайсна, която се е забила в долната част на предницата на машината.

"Когато слязох и видях какво се е забило отдолу, просто застинах. Ако беше под по-различен ъгъл, ако се беше вдигнало малко повече — можеше да се случи нещо страшно", пише той.

Маринов споделя, че не е почувствал гняв или страх от станалото, а единствено благодарност, че е избегнал по-страшна беда. "Още съм в шок, но едно знам със сигурност — всичко може да се промени за миг. И никой не знае кога този миг ще дойде. Пазете се, шофирайте внимателно и благодарете за всеки нов ден", заключава той.

Мъжът не дава повече предположения за това, откъде се е появила въпросната "греда", не разкрива и дали е подал сигнал до компетентните органи.