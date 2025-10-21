С илно земетресение удари Афганистан. Районът на Хиндукуш понесе удар с магнитуд 5,1 по скалата на Рихтер във вторник, съобщи Европейският средиземноморски сеизмологичен център.
EQ of M: 5.0, On: 21/10/2025 23:44:48 IST, Lat: 36.49 N, Long: 71.18 E, Depth: 220 Km, Location: Afghanistan.— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) October 21, 2025
For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @Ravi_MoES @Dr_Mishra1966 @ndmaindia pic.twitter.com/UqQ9QIZb2H
Земетресението е било на дълбочина 244 километра (152 мили), съобщи EMSC.
Earthquake Afghanistan— Chyno News (@ChynoNews) October 21, 2025
A Magnitude 5.1 Earthquake recently struck near Ishqoshim, Afghanistan, at a depth of 151.6 miles
There have been hundreds of reports of moderate to strong shaking widely felt
Increased seismic activity continues throughout the region #Afghanistan pic.twitter.com/ZOrWyowKEi
Двама очевидци, цитирани от Ройтерс, съобщиха, че силни трусове са били усетени в столицата на Афганистан, Кабул.
🔴⚡️5.1 Earthquake Hit Afghanistan, Tremors Felt in pakistan and Jammu & Kashmir India. pic.twitter.com/e36y631sua— Osint World (@OsiOsint1) October 21, 2025
Все още няма информация за разрушения и пострадали от силния удар.
*Източник: ndtv