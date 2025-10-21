С илно земетресение удари Афганистан.  Районът на Хиндукуш понесе удар с магнитуд 5,1 по скалата на Рихтер във вторник, съобщи Европейският средиземноморски сеизмологичен център.

Земетресението е било на дълбочина 244 километра (152 мили), съобщи EMSC.

Двама очевидци, цитирани от Ройтерс, съобщиха, че силни трусове са били усетени в столицата на Афганистан, Кабул. 

Все още няма информация за разрушения и пострадали от силния удар.

*Източник: ndtv

Земетресение Кабул Афганистан