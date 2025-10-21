2800 начинаещи водачи са били обучавани като загиналия ден след като взе книжка Йордан – без яснота на какво точно са били учени и колко учебни часа реално са покрили.

Това става ясно от статистиката на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (широко позната като ДАИ) за проведеното практическо обучение на кандидат-шофьорите за последните три месеца.

Проверка

Проверка в школата, обучавала 18-годишния Йордан, който загина с бясна скорост и уби и двама свои приятели, показа редица пропуски.

Оказа се, че той е бил сред хилядите бъдещи млади водачи, чието практическо обучение се е водело на хартиен картон без никаква възможност за последваща проверка на това дали въобще се е явявал в часовете.

В този картон дори шокиращо е записано, че Йордан е покрил практически час по кормуване в тъмната част на денонощието на 20 юни тази година, като инструкторът е записал, че часът е бил от 17 ч. - посред бял ден.

„Децата са от селата и трябваше да има как да се приберат, докато вървят автобусите. Не сме карали в 12 през нощта. Използвали сме намалена видимост, но по тъмно - не. Ще ме санкционират, ясно ми е. Трябва да има някой виновен и това ще съм аз“, коментира инструкторът Николай Киряков.

Приложение

Йордан, който с бясна скорост уби себе си и двамата си приятели Леон и Вальо на пътя Созопол – Бургас, по документи е завършил обучението си на 11 юли, точно ден преди в сила да влезе изискването на закона всички учебни часове да се документират през дигитално приложение.

Приложенията бяха въведени след години настояване от страна на обществеността за въвеждане на методика, която да оставя следа и да осигурява контрол върху качеството на обучението.

„Хартиеният картон е едно нищо. Всеки инструктор може да запише в него, че е провел съответния час, като за това няма никакво доказателство. Пълно е с младежи, които заради по-евтин курс и „за да не си губят времето“, приемат да карат по 10-12 часа от общо 31 задължителни по наредба. Пестят време, вместо да се обучават по безопасно поведение на пътя. От другата страна автошколата пък пести от заплати, осигуровки и гориво. И това е за сметка на черната статистика на пътя“, обясни за „Телеграф“ Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България.

Уловка

От 12 юли мобилното приложение е задължително за използване във всеки учебен час. Има обаче уловка. В наредбата бе записано, че в случай на липса на връзка с интернет, инструкторът все пак може да ползва и ръчно вписване на детайлите за часа.

Така на практика се повтарят шашмите с хартиения картон от миналото, като просто писалката се заменя с пръста на екрана. Статистиката на ИААА сочи, че от 12 юли насам над 88 000 от общо над 560 000 учебни часа по кормуване (или 15,7%) са били вписани ръчно в приложението.

„Ръчно вписване означава 99% фалшив час. Аргументът за липса на интернет е невалиден, тъй като, ако в една мобилна клетка примерно има проблем, то в съседната няма да има и само след минути приложението ще може да бъде включено и автоматично да отчита учебния час“, категоричен бе Георгиев, който лично е присъствал на проверката в школата „АВТО ИСТА" ЕООД, където се е учил Йордан.

Георгиев посочи като крайно съмнителен факта, че Йордан отива на изпит по кормуване чак на 23 септември - два месеца и половина, след като успешно е завършило обучението му на 11 юли. „Най-вероятно обучението му се е провеждало след 12 юли, но за да се заобиколи използването на приложението, е записан в хартиен картон със задна дата. Залагам, че една графологична експертиза на хартиените картони би доказала, че подписите там не са на Йордан.

Експертизата би доказала и че всичките тези часове са вписвани в картона накуп по едно и също време, а не в различни дни, както би трябвало да бъде“, заяви още експертът.

Междувременно вчера кръвните проби за алкохол на Йордан излязоха отрицателни.

Кметът на селото: Бъдете човеци!

Към човечност призова обществеността Христо Бардуков, кмет на село Зидарово, откъдето е 18-годишният Йордан, след като ден след катастрофата социалните мрежи се изпълниха с негативни коментари за поведението на пресния водач на пътя. „Йордан не пушеше, не употребяваше алкохол, беше отличник.

Леон също, владееше пет езика. Вальо беше за пример в Габър, също изпълнен с много мечти, смирен, уважителен към възрастния, болния, различния. Участваше в танцовата група в Габър, във всякакъв вид мероприятия.

Единственият грях, който тези деца допуснаха, е, че останаха слаби пред огъня на младостта. Данчо, Леон и Вальо бяха човеци, опитайте се и вие да бъдете!“, написа Бардуков. Вчера тримата бяха изпратени във вечния им път с опела в Созопол и Зидарово. „Грозно е, че не оставихте семействата в мъката им. За Бога, хора, осъзнайте се, отворете си сърцата, защото има смисъл да бъдем по-добри“, добави Бардуков.

Деян Дянков