Б илетите за пловдивското дерби между Локомотив и Ботев вече са в продажба, съобщиха от "черно-белия" футболен клуб. Двубоят между двата тима е на 1 ноември (събота) от 14:45 часа на "Лаута". От ръководството на "железничарите" пуснаха и специални двойни билети, които ще важат за сблъсъка с градския съперник, както и за следващото домакинство на тима срещу отбора на Берое на 8 ноември.
Двойните билети ще се продават само в периода между 21 октомври и 31 октомври на следните цени:
- Трибуна “Бесика” – 30 лева;
- Южна трибуна – 30 лева;
- Трибуна „Спортклуб“ – 48 лева.
За двете срещи вече са налични и единични пропуски:
- Трибуна "Бесика" - 20 лева (за деца от 7 до 14 години и хора над 65 години - 10 лева);
- Южна трибуна - 20 лева (за деца от 7 до 14 години и хора над 65 години - 10 лева);
- Трибуна "Спортклуб" - 30 лева (за деца от 7 до 14 години и хора над 65 години - 15 лева).
Билетите се продават онлайн в мрежата на Ивентим, както и на стадион "Локомотив" - в официалния магазин на "черно-белите" и на касите пред спортния комплекс.
