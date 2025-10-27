Серена се появи на награждаването с червена рокля.

С ерена Уилямс беше удостоена с голяма чест. Звездата в тениса получи наградата „Принцеса на Астурия“ за 2025 г.

Наградите се връчват вече 44 години в Овиедо от испанския престолонаследник, в случая принцеса Леонор, на изявени личности от различни области. 44-годишната Серена спечели в категория „Спорт“.

За церемонията, на която присъстваха и останалите членове на кралското семейство – крал Фелипе VI, кралица Летисия и принцеса София, американката се премени в дълга червена рокля по тялото и обувки на високи токчета в същия цвят.

„Вече и официално принцеса“, написа нейният съпруг Алексис Оханян. „Тази награда е била връчвана на толкова забележителни личности през годините и да бъда призната като част от това наследство е наистина облагородяващо“, заяви пък самата Уилямс.

През 2024-та спечели испанската бадминтонистка Каролина Марин, която взе златен медал в Париж и стана единствената шампионка от игри извън Азия.