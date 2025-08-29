Д ъщерята на Андре Агаси и Щефи Граф – Джаз Ел, направи една от редките си появи на публично място. 21-годишната блондинка, която упорито се крие от светлината на прожекторите, не само придружи баща си на US Open, но избра турнира и да покаже гаджето си.

Стройният хубавец се казва Паркър Акино (25) и сега за него е известно, че също като Джаз е родом от Лас Вегас, а освен това е бил колежански състезател по бейзбол. Професионален бейзболист е и братът на Джаз – Джейдън, който през октомври ще навърши 24 г. 19-сантиметровият питчър завърши Университета на Южна Калифорния, а сега се изявява за националния отбор на Германия, откъдето е легендарната му майка. „Много приличам на нея по самообладанието – обясни Джейдън, който се влюбва в играта 6-годишен, но в момента се възстановява от тежка травма на коляното. – Винаги съм бил много хладнокръвен и съсредоточен. Моето мислене е, че следващото подаване е най-важното.“

Колкото до Джаз, тя беше дама на 55-годишния Андре, докато получаваше награда от Американската тенис асоциация (USTA) за благотворителната си дейност. Дъщерята нарече татко си „моят супергерой“, а освен това си побъбри с митичната главна редакторка на сп. „Вог“ Ана Уинтур. Общо Андре и Щефи имат 30 титли от Големия шлем, като той спечели US Open през 1994 и 1999 г., а тя – цели 5 пъти.

Латвийската звезда Елена Остапенко пък получи обвинения в расизъм от феновете и колегите си, след като се развика на мрежата на Тейлър Таунзенд, след като загуби от нея във II кръг. Достигалата №5 в ранглистата обвини американската си съперничка, че е започнала загрявката директно с игра на мрежата вместо от основна линия, а след това не се извинила за спечелената точка с помощта на мрежата. „Играта у дома не ти дава право да се държиш както си поискаш. За съжаление аз идвам от малка страна и не разполагам с тази огромна подкрепа и шанса да играя в родината си“, обяви Остапенко, която обвини, че няма класа и образование.

„Това е едно от най-лошите неща, които можете да кажете на чернокожа тенисистка в спорт, в който преобладават белите. Знам колко усилено е работила Тейлър и колко е умна, така че тя е далеч от необразованост или нещо подобно“, възмути се колежката й Наоми Осака.

Лидерката Арина Сабаленка опитала да успокои Елена след скандала: „Тя е добър човек, но често си изпуска нервите. Исках да ѝ покажа, че съм до нея и може да разчита на мен, но емоциите ѝ бяха извън всякакъв контрол. Мисля, че има проблеми в личния си живот.“