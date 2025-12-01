Н ападателят на Локомотив (Сф) Спас Делев стана за първи път баща.

Съпругата му Паолина е родила син, когото са кръстили Спас. Радостната новина бе съобщена от столичните „железничари“.

„Честита рожба! С радост поздравяваме Спас Делев, който тази сутрин стана татко! Нежната му съпруга Паолина роди прекрасно момченце!

Малкият Спас носи гордо името на баща си и се появи на бял свят с ръст 49 см и тегло от 2,750 кг. Всички в Локомотив пожелаваме много здраве, щастие и спокойствие на цялото семейство“, заявиха от Локомотив (Сф).

Бившият национал и красивата му половинка са заедно от 2021-ва, а през миналото лято сключиха брак. Роденият в село Ключ голмайстор и любимата му, която е от Ботевград, се венчаха в храма на Ванга край Рупите. 36-годишният Делев почерпи вчера съотборниците си на стадиона в квартал „Надежда“. Той се е заканил да отбележи гол в днешното гостуване на Монтана, който да посвети на малкия Спас и любимата си.