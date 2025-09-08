Ф иналът на Откритото първенство на САЩ по тенис събра очите на цял свят в неделя вечер. Милиони гледаха триумфа на Карлос Алкарас над Яник Синер. А по трибуните на "Артър Аш" фотографите имаха истинско богатство от известни личности, които се бяха настанили да гледат двубоя. Най-много коментари предизвика появата на Доналд Тръмп. Заради него старта на финала се забави с около 45 минути. В ложите обаче бяха хора като Майкъл Блумбърг, Ана Уинтър, Стеф Къри, Хосеп Гуардиола и още безкрайно много актьори, музиканти и хора от шоубизнеса. Вижте снимки от най-интересните гости на тенис сблъсъка.
ДОНАЛД ТРЪМП
СТЕФ КЪРИ
СТЕФ КЪРИ
ШАГИ И СТИНГ
ШАГИ И СТИНГ
СЕРХИО ПЕРЕС
СЕРХИО ПЕРЕС
ПИНК
ПИНК
ХОСЕП ГУАРДИОЛА
ХОСЕП ГУАРДИОЛА
МАЙКЪЛ БЛУМБЪРГ
МАЙКЪЛ БЛУМБЪРГ
МАРТА СТЮАРТ
МАРТА СТЮАРТ
ЛИНДЗИ ЛОУЪН
ЛИНДЗИ ЛОУЪН
ДЖЕСИКА АЛБА
ДЖЕСИКА АЛБА
ДАНИ ДЕ ВИТО
ДАНИ ДЕ ВИТО
БРУС СПРИНГСТИЙН
БРУС СПРИНГСТИЙН
БЕН СТИЛЪР И КРИСТИН ТЕЙЛЪР
БЕН СТИЛЪР И КРИСТИН ТЕЙЛЪР
АНА УИНТЪР
АНА УИНТЪР

