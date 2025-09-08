Ф иналът на Откритото първенство на САЩ по тенис събра очите на цял свят в неделя вечер. Милиони гледаха триумфа на Карлос Алкарас над Яник Синер. А по трибуните на "Артър Аш" фотографите имаха истинско богатство от известни личности, които се бяха настанили да гледат двубоя. Най-много коментари предизвика появата на Доналд Тръмп. Заради него старта на финала се забави с около 45 минути. В ложите обаче бяха хора като Майкъл Блумбърг, Ана Уинтър, Стеф Къри, Хосеп Гуардиола и още безкрайно много актьори, музиканти и хора от шоубизнеса. Вижте снимки от най-интересните гости на тенис сблъсъка.

АЛКАРАС Е КРАЛЯТ НА НЮ ЙОРК

ДОНАЛД ТРЪМП

СТЕФ КЪРИ

ШАГИ И СТИНГ

СЕРХИО ПЕРЕС

ПИНК

ХОСЕП ГУАРДИОЛА

МАЙКЪЛ БЛУМБЪРГ

МАРТА СТЮАРТ

ЛИНДЗИ ЛОУЪН

ДЖЕСИКА АЛБА

ДАНИ ДЕ ВИТО

БРУС СПРИНГСТИЙН

БЕН СТИЛЪР И КРИСТИН ТЕЙЛЪР

АНА УИНТЪР

