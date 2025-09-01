Б ившият защитник на Лудогорец Драгош Григоре се намира в процес на тежък развод със съпругата си Илона.

След 16 г. брак и две деца семейството изглежда напълно разбито, става ясно от публикации в румънските медии. Местният Fanatik публикува преписи от делото, в които двойката си разменя шокиращи обвинения. Илона обвинява 38-годишния футболист, че пие всяка вечер и често е вербално агресивен. Имало е и поне един епизод на изневяра.

Тя е поискала и ограничителна заповед, след като Драгош влязъл в къщата без нейно съгласие. Съпругът й пък е подал жалба за кражба на колата му, а също така за неразрешен достъп до компютъра му. Григоре твърди още, че Илона се опитва да го раздели от децата, а също така се самонаранявала.

„Имахме спорове, не мога да го отрека. Но никога не съм я обиждал, дори не съм я докосвал с пръст. Това е истината“, казва в съда Григоре и допълва, че Илона е сложила плик върху главата си в опит да се задуши.

Бранителят бе национал на Румъния и игра в Лудогорец от 2018 до 2021 г., като стана три пъти шампион с „орлите“.