Ф ранческо Тоти и новата му изгора Ноеми Боки са изправени пред нова съдебна битка.

Двамата са обвинени в небрежност, тъй като оставили сами три деца у дома от 21:00 часа до след полунощ, за да отидат на ресторант. За проблема алармирала Илари Блази, бившата съпруга на легендата на Рома. Нейната майка се обадили да види как е внучка й Изабел и установила, че момичето е само с двете момчета на Ноеми, а около тях няма възрастен човек над 21 години. Тя веднага алармирала щерка си, а след това били сезирани и властите.

Perché Francesco Totti e Noemi Bocchi sono indagati per abbandono di minore e Ilary Blasi si è opposta alla richiesta di archiviazione della Procurahttps://t.co/tDymKJ247b — Virgilio (@virgilio_it) November 26, 2025

Блази била бясна и изтъква, че Тоти е поставил в риск Изабел, която в миналото имала респираторни проблеми. От прокуратурата са поискали прекратяване на делото с мотива, че не е имало конкретна опасност за малолетните. Освен това имало доказателства, че бавачката била в същата сграда, макар и не в апартамента. Адвокатите на Блази обаче не са съгласни. Случаят ще бъде разгледан от съдия по предварителното производство, който на 1 декември трябва да реши дали да даде ход на делото или да го прекрати окончателно.