А лбания е първата страна в Европа, която назначи виртуален асистент с AI (изкуствен интелект) за държавен служител. Нейното име е Diella, което в превод от албански означава „слънце“. Заема поста министър на обществените поръчки

Основната задача на новия виртуален асистент ще бъде да администрира търгове, при които правителството сключва договори с частни компании. Също така, ще дава информация за административни услуги, а целта е да намали корупционният натиск и бюрокрацията. Aлбaнcĸoтo пpaвитeлcтвo обаче нe yтoчни ĸакъв ĸoнтpoл щe ce пpилaгa ĸъм Dіеllа, ĸaĸтo и ĸaĸви ca pиcĸoвeтe oт чoвeшка намеса.

"Да, през добре изградената електронна система, каквато кабинетът на Албания има от известно време - изкустеният интелект може да администрира обществените поръчки". Това коментира в предаването „Твоят ден” по NOVA News експертът по киберсигурност Христиан Даскалов.

По думите му администрирането на обществените поръчки е на най-ниските когнитивни нива – ниво на обработка и анализ на данни. "Но това не го прави по-малко важно“, обясни експертът. И подчерта, че именно на това ниво изкустеният интелект се справя отлично – трансформира данните в информация чрез добавяне на контекст и логическа обвързаност.

Според него рисковете от човешка намеса са много по-големи във физическия свят. И даде пример - в България значителна част от търговете все още се провеждат на хартия, което създава множество възможности за манипулации – като неправомерно отваряне на оферти, подмяна на документи или субективна дисквалификация на кандидати.

„В момента в хартиената система рисковете са огромни. Една система с AI очевидно ги премахва“, категоричен е експертът.

Все пак, той призна, че и най-добрата електронна платформа не е напълно имунизирана срещу човешка намеса – например чрез умишлено настройване на параметрите за оценка на риска, които могат да насочат вниманието на системата към по-малко съществени случаи.