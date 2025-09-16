С лучи се. Никола Цолов ще кара във Формула 2 от новия сезон. Кампос Рейсинг обяви, че Никола Цолов ще се състезава за отбора от Алсира през 2026 г. Младият български талант прави още една значима стъпка напред в кариерата си, след като завърши на второ място в неотдавнашния сезон на Формула 3 през 2025 г. Известен като „Българския лъв“, Цолов ще продължи да представлява отбора на Red Bull Junior Team в болид на Кампос за Формула 2.

🚨DRIVER ANNOUNCEMENT🚨

Nikola is stepping up with the team to race in FIA F2 next season!🙌



We can’t wait for this new chapter together🔥



Read more👇https://t.co/dvGcQo4CSU@Formula2 @NikolaTsolov pic.twitter.com/GmMRKpWSsB — Campos Racing (@CamposRacing) September 16, 2025

„Много съм щастлив да направя следващата стъпка в кариерата си и да премина във Формула 2 с Кампос Рейсинг отново. Заедно работихме усилено и постигнахме успехи както в F4 Испания, така и във Формула 3, което ми дава голяма увереност преди следващия сезон. Това е още една стъпка към мечтата ми и ще се боря по-силно от всякога, за да постигна силни резултати“, заяви Никола Цолов.

„Много се гордеем, че ще продължим да работим с Никола още една година. Той е почти като свой за нас, тъй като направи първите си стъпки в едноместните болиди с Кампос. През двете сезона, в които се състезава с нас, той беше шампион и втори, което са ясни доказателства за изключителния му талант. Болидът на Формула 2, разбира се, е на друго ниво, но въпреки младостта си той вече има богат опит с едноместни коли, показва голяма зрялост и сме уверени, че ще остави своя отпечатък и във FIA Формула 2“, сподели Адриан Кампос, главен мениджър на Кампос Рейсинг.

