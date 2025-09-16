В селенският патриарх Вартоломей ще се срещне с проф. Христо Пимпирев в началото на следващия месец. Очаква се ръководителят на българските полярници да получи от патриарха специално осветена икона, която ще замине към Ледения континент по време на поредната ни антарктическа експедиция. Това съобщи специално за „Телеграф“ проф. Пимпирев. Предвижда се българският изследователски военен кораб „Св. св. Кирил и Методий“ да потегли на четвъртата си мисия на 7 ноември от Варна.

В понеделник телевизионен екип на CNN от централата за Европа, която се намира в Прага, е заснел петнадесетминутен репортаж за бъдещ телевизионен филм с ръководителя на Българския антарктически институт (БАИ) проф. д.н. Христо Пимпирев.

Интерес

Журналистите са проявили интерес към Националната програма за полярни изследвания и използването на откритите от наши учени пробиотици на основа на Lactobacillus bulgaricus за повишаване на имунитета и преодоляване на стреса в екстремните условия на Антарктида, казаха от БАИ. Бъдещият филм ще бъде дублиран на четири езика, поясни Пимпирев пред „Телеграф“.

Екипът на телевизията се интересувал от нашите научни програми в Антарктида, както и от бъдещото развитие на континента в контекста на геополитиката. България и Чехия са сред консултативните членки на Договора за Антарктика. След 23 години изтича мораториумът върху добива на полезни изкопаеми, интересът към т. нар. редкоземни елементи е изключително голям и отсега се чертаят планове за проучването и добива им в Антарктида, каза проф. Пимпирев. Големите полярни сили пазят периметрите си. Не е случайно, че се спира приемането на Канада за консултативен член вече за трети път, поясни професорът.

Експеримент

В рамките на предишната експедиция е бил направен експеримент с част от членовете й. Половината по време на пътуването и престоя на базата ни на о. Ливингстън са консумирали пробиотици на основата на Lactobacillus bulgaricus. А другата група е карала без тях. Установено било, че тези, които са го вземали, са били с повишена имунна защита и се справяли по-добре с екстремните и стресови състояния по време на мисията, разказа Пимпирев.

На предстоящата 34-та българска експедиция до Ледения континент акцентът ще бъдат научните изследвания, каза проф. Пимпирев. Той уточни, че досега плаванията на кораба са били насочени основно към логистиката. Благодарение на това българската база на остров Ливингстън вече има оборудвана научна лаборатория, с която не само България, а и ЕС може да се гордее, подчерта ръководителят на БАИ.

Пламен Енчев