И стински ад се разрази в затвора в югозападния еквадорски град Мачала! Цели 31 души са загинали след ужасяващи сблъсъци между враждуващи бандитски групировки зад решетките.

Кървавата драма избухнала през нощта, когато затворническите банди се изправили една срещу друга, използвайки огнестрелни оръжия и експлозиви. Първоначално властите съобщиха за 4 жертви и 34 ранени – сред които и полицай. Но по-късно ужасът се разкрил в пълния си мащаб: още 27 тела са открити в корпуса на затвора, като голяма част от затворниците са починали от задушаване.

Седем души са арестувани, но напрежението остава високо.

Затворите в Еквадор отдавна са арена на войни между наркокартелите – от 2021 г. досега близо 500 души са загинали в подобни кървави сблъсъци.

Само преди месец същият затвор стана сцена на още една трагедия – тогава 14 души, включително надзирател, загубиха живота си след тежка въоръжена престрелка.