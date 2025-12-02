П ротест в понеделник вечер е имало и в Австрия. Това стана ясно от постове в социалните мрежи.

Паралелно с демонстрациите на родна почва срещу парламента и Бюджет 2026, наши сънародници излязоха и пред катедралата „Свети Стефан“ в центъра на Виена, Австрия.

Кадрите бяха разпространени от Facebook групата "Забелязано в Плевен". Протестиращите носели плакати с надписи: "Стига сме мълчали", "Искам да живея в България" и "Кажи не на държавата с главно Д". Имаше и демонстранти загърнати в българското знаме.

В рамките на часове публикацията събра хиляди реакции и бе мнгократно споделена в социалките.

