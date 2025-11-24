Туристи в Лондон масово се сткоха към коледен базар в Бъкингамския дворец, когато пристигнали на място, обаче се оказва, че такъв изобщо няма, съобщи „Индипендънт“.
В социалните мрежи се завъртяха генерирани с изкуствен интелект изображения на бляскав празничен пазар пред кралската резиденция и подведоха част от посетителите в столицата на Великобритания да тръгнат към несъществуващата „зимна приказка“.
Сред страниците, разпространили снимката в TikTok, Facebook и Instagram, е „london.travelers“ – акаунт на американската туристическа компания Athotel с около 2,5 млн. последователи. По данни на Metro профилът е публикувал фалшивия кадър, който впоследствие е бил свален.
A fake AI generated image of a Christmas market at Buckingham Palace recently tricked loads of tourists pic.twitter.com/Xg4TYcqitQ— UB1UB2 West London (Southall) (@UB1UB2) November 20, 2025
При по-внимателен поглед личат редица нелепости: „снежни“ сергии зад дворцовите порти, което е невъзможно заради строгите мерки за сигурност.
В действителност тази година дворецът за първи път има само малък коледен щанд. Става дума за Royal Mews Christmas Shop – временен магазин, работещ от 14 ноември до 5 януари, в който се продават празнични издания на официални кралски сувенири, както и сезонни напитки и леки храни, писа БГНЕС.
