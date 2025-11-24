В Намибия се разразява световен скандал: политик на име Адолф Хитлер отново е на път да спечели местните избори — и то с огромна преднина.

59-годишният Адолф Хитлер Уунона от управляващата партия SWAPO вече веднъж шокира света, когато през 2020 г. взе цели 85% от гласовете. Сега историята се повтаря.

„Татко не знаел кой е Хитлер“

Уунона твърди, че баща му просто харесал името — без да осъзнава, че то принадлежи на най-мрачната фигура в световната история.

„Като дете го смятах за нормално“, казва политикът. „После разбрах какво е правил този човек. Нямам нищо общо с него“, добави той.

Германските имена – „наследство“ от колониализма

Намибия е била германска колония до 1915 г., затова германските имена са масови — но това явно шокира света всеки път, щом някой носи името на диктатор, започнал Втората световна война и отговорен за Холокоста.

Въпреки името – любимец на избирателите

Местните жители обаче нямат проблем — за тях Уунона е просто добър политик, който работи за областта си.