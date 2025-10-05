Лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун отново нажежи напрежението на Корейския полуостров.

На военно изложение в Пхенян, малко преди 80-ата годишнина от основаването на Корейската трудова партия, той обяви, че режимът му е разположил „стратегически активи“, за да отговори на нарастващото американско военно присъствие в Южна Корея.

„Пряко пропорционално на струпването на американски сили, нашият стратегически интерес в района също се засилва,“ заяви Ким.

Той предупреди, че САЩ и съюзниците им трябва да бъдат „загрижени“ за сигурността си, тъй като Пхенян ще предприеме нови военни мерки, без да разкрива подробности.

Северна Корея в последните месеци укрепва връзките си с Русия, като според южнокорейски източници изпраща войници и оръжие за войната в Украйна.

Ким Чен-ун демонстрира и все по-близки отношения с Китай — неотдавна посети Пекин, където се появи рамо до рамо с Владимир Путин и Си Цзинпин на тържествата по повод края на Втората световна война.

🔴 Светът наблюдава внимателно — дали Ким подготвя нов ядрен тест или демонстрация на сила?

За сега — тайнственото му предупреждение звучи като нова стъпка към глобална конфронтация.