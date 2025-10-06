П резидентът на САЩ Доналд Тръмп се сблъска с ново съдебно препятствие в опита си да изпрати федерални сили в градове, управлявани от демократите. Федералният съдия Карин Имъргат временно блокира разпореждането на държавния глава за изпращането на около 200 войници от Националната гвардия на Калифорния в Орегон.

Това е втори удар по инициативата на Белия дом в рамките на броени дни. Още миналата седмица съдът спря разполагането на войници от Орегон в Портланд, като постанови, че мярката трябва да бъде разгледана в пълен съдебен процес.

Според местните власти разполагането на Националната гвардия е „необосновано и ненужно“, докато критици твърдят, че действията на Тръмп целят преди всичко политически дивиденти.

Заповедите са част от по-широката стратегия на президента да изпраща федерални сили в големи градове, контролирани от демократите – сред тях Вашингтон и Чикаго – ход, който засилва напрежението между Белия дом и местните администрации.