А мерика отново ври и кипи! Доналд Тръмп нареди 300 национални гвардейци да бъдат разположени в Чикаго, след като федерален агент застреля въоръжен шофьор по време на зрелищен инцидент. Белият дом заяви, че военните ще „защитават федералните служители и активи“ в града, въпреки бурното недоволство на местните лидери.

Но докато в Чикаго се стягат каските, съдия в Портланд сложи стоп на плановете му да изпрати войски и там. В решението си магистратът отсече: „Действията на президента не съответстват на фактите.“

Опозиционните демократи нарекоха ходовете на Тръмп „опасна демонстрация на авторитарна сила“, а сенаторът от Орегон Рон Уайдън заяви: „Не искаме Тръмп да провокира насилие с войници по улиците ни!“

Според Министерството на вътрешната сигурност, престрелката в Чикаго е избухнала, след като агентите били „обградени от 10 коли“, а един от шофьорите насочил полуавтоматично оръжие.

САЩ са разделени – едни виждат в Тръмп защитник на реда, други – човек, готов да запали фитила на гражданска война.