В ойната на Русия с Украйна изведе на преден план проблемите на Русия в бойното самолетостроене, което, за изненада на някои, зависи много от Запада.

Бойните машини на Москва са малко

Повече от три години и половина медиите, отразяващи конфликта между Русия и Украйна, са залети с информация за офанзиви и отстъпления на фронта, загуби, въоръжения, въвеждане на нови стратегии, нови оръжия и оръжейни системи...

Всички новини за загубите на самолети и хеликоптери от двете страни, както и за възраждането на мощта както на руския, така и на украинския авиационен сегмент във въоръжените сили на двете страни, се следят отблизо.

Най-очевидният пример за това са репортажите за закупуването от Украйна на употребявани изтребители F-16 от няколко западни страни, както и за попълването от Русия на фронтовите сили със самолети Су-34.

През първата половина на тази година Украйна можеше да разчита на 27 оперативни изтребителя F-16 от няколко източника, но към днешна дата - тя е загубила поне осем самолета от този тип по време на конфликта с руските сили.

Украинският президент Володимир Зеленски отдавна е спрял да говори, че Украйна се нуждае от между 120 и 130 самолета F-16, за да може ефективно да противодейства на руската авиация, защото западните съюзници са обещали (повтаряме - обещали) само 2/3 от поисканото. Точният брой доставени самолети никога не е бил официално потвърден.

Що се отнася до Руската федерация - в комуникацията с медиите всичко се свежда до оскъдно изявление на Руската авиационна холдингова компания ОАК за „доставката на пореден транш“ самолети Су-34.

И колко от тези самолети всъщност са доставени - задава въпроса реномираният военен портал Zona Militar: според техните данни - 2025 година - само осем самолета са доставени на руските Въздушно-космически сили - включително транша от 15 септември.

Това по същество изпълни целта, която ОАК имаше за тази година: а именно, Корпорацията беше задължена да достави осем (или повече) самолета Су-34 през 2025 г. за оборудване на руските Въздушно-космически сили (ВКС).

Повече от три години след началото на инвазията в Украйна, военно-промишленият комплекс на Руската федерация полага значителни усилия за компенсиране на оперативните загуби, понесени от въоръжените сили на страната.

В областта на авиацията особено се открояват доставките на бойни самолети - преди всичко изтребителите за превъзходство във въздуха Су-35С (последната  "регистрирана" доставка е от 26 септември) - сред най-модерните самолети, произвеждани в момента, както и щурмовия бомбардировач Су-34.

В последния случай значението на самолета е не по-малко, тъй като Су-34 - известен на НАТО под кодовото име Fullback - остава основната и най-модерна тактическа платформа за атака и бомбардировки, използвана от ВКС в конфликта.

Тази цифра, която може да варира, се основава на броя на предишните доставки, осъществени през април, юли и най-скоро през август, когато са регистрирани до два самолета на доставка.

Въпреки че оценката идва от изображения, публикувани от самата ОАК, те винаги крият регистрационните номера и серийните номера, за да избегнат разкриването на информация за самолета или подразделенията на ВКС, на които се доставят.

Въпреки че осем мощни машини като Су-34 (в комбинация с други самолети, доставени на ВКС) не е за пренебрегване - трябва да се има предвид, че например само Lockheed Martin е доставил поне 95 самолета F-35 в различни варианти през първата половина на тази година, което показва огромните проблеми, които Русия обективно има.

Какво „скърца“ в производството на руски бомбардировачи и изтребители?

Преди всичко, Русия изпитва критичен недостиг на чуждестранни компоненти и възли, които е заимствала в производството на (не само военни, но и търговски) самолети.

Освен това, за разлика от САЩ, Руската федерация е ориентирана към т. нар. военен модел на икономика, при който най-големите инвестиции се насочват там, където съотношението на инвестираните пари и реализираната печалба е по-високо, и това в момента не са самолети, а дронове, които се произвеждат в няколко завода, а броят на произведените бройки се брои в хиляди.

На Русия също липсва автоматизация в производствения процес, както и квалифицирана работна сила, за което писа и през юли тази година Newsweek.

Въпреки това (дори и само официално), ръководителят на ОАК Вадим Бадека е оптимист:

„Предприятията в състава на корпорацията ОАК постоянно поддържат висок темп на производство на военна техника, изпълнявайки задълженията си към руските ВКС по план. Този месец е рекорден по брой доставени самолети.“

Разбира се, реалната ситуация около кризата на руснаците в самолетостроенето не им пречи да се помпат в нета колко са "напред с материала" и как превъзхождат "вражеския" въздушен флот...

Не им остават "длъжни", спецовете от другата страна: "А всъщност - сухопътните сили на ВМС разполагат с 297 изтребителя в активна служба. Русия, като нация, има около 900, плюс-минус 50-100 поради активната война с Украйна.

Дори да сме изключително консервативни и да твърдим, че Русия е имала положителен общ резултат във войната с Украйна поради увеличеното производство и даваме общо 1000 активни изтребителя, Съединените щати ги превъзхождат числено във въздуха в съотношение 3,4 към 1.

По-вероятният сценарий не е 4 Су-57 да се борят с 1 F-22, а  4 F-22, подкрепени от 12 F-35, срещу 2 Су-57, като Кобра и Хюи ще вземат катапултираните руски пилоти, преди те дори да успеят да се изкачат за CSAR, коментира бившия картечар на US морската пехота и носител на „Пурпурно сърце“ Джош Брукс.

*Източник: AERO

Русия бойни самолети задъхва Украйна войната Москва F-16 Су-35