В ойната на Русия с Украйна изведе на преден план проблемите на Русия в бойното самолетостроене, което, за изненада на някои, зависи много от Запада.

Бойните машини на Москва са малко

Повече от три години и половина медиите, отразяващи конфликта между Русия и Украйна, са залети с информация за офанзиви и отстъпления на фронта, загуби, въоръжения, въвеждане на нови стратегии, нови оръжия и оръжейни системи...

Всички новини за загубите на самолети и хеликоптери от двете страни, както и за възраждането на мощта както на руския, така и на украинския авиационен сегмент във въоръжените сили на двете страни, се следят отблизо.

Russia has the 2nd largest air force in the world — and one of the most useless.



Since the Ukraine war began, it’s completely failed to achieve air superiority.



Why?



🔹 Outdated Soviet-era jets

🔹 Elephant-sized radar cross-sections 🐘

🔹 Poor pilot training

🔹 Zero… pic.twitter.com/nwq6GJgO9H — Defence Index (@Defence_Index) July 29, 2025

Най-очевидният пример за това са репортажите за закупуването от Украйна на употребявани изтребители F-16 от няколко западни страни, както и за попълването от Русия на фронтовите сили със самолети Су-34.

През първата половина на тази година Украйна можеше да разчита на 27 оперативни изтребителя F-16 от няколко източника, но към днешна дата - тя е загубила поне осем самолета от този тип по време на конфликта с руските сили.

Украинският президент Володимир Зеленски отдавна е спрял да говори, че Украйна се нуждае от между 120 и 130 самолета F-16, за да може ефективно да противодейства на руската авиация, защото западните съюзници са обещали (повтаряме - обещали) само 2/3 от поисканото. Точният брой доставени самолети никога не е бил официално потвърден.

NATO has 2500 front line modern aircraft...

the USA has 2000 front line modern aircraft ..

russia has about 380 (SU57,34,35,30s) RAF, 100ish in the russian navy.. for a total of 480 over the largest country on earth. most are in the moscow area.. and at one time only about 150… pic.twitter.com/dFJy3L9qHA — david D. (@secretsqrl123) May 30, 2025

Що се отнася до Руската федерация - в комуникацията с медиите всичко се свежда до оскъдно изявление на Руската авиационна холдингова компания ОАК за „доставката на пореден транш“ самолети Су-34.

И колко от тези самолети всъщност са доставени - задава въпроса реномираният военен портал Zona Militar: според техните данни - 2025 година - само осем самолета са доставени на руските Въздушно-космически сили - включително транша от 15 септември.

Това по същество изпълни целта, която ОАК имаше за тази година: а именно, Корпорацията беше задължена да достави осем (или повече) самолета Су-34 през 2025 г. за оборудване на руските Въздушно-космически сили (ВКС).

Повече от три години след началото на инвазията в Украйна, военно-промишленият комплекс на Руската федерация полага значителни усилия за компенсиране на оперативните загуби, понесени от въоръжените сили на страната.

В областта на авиацията особено се открояват доставките на бойни самолети - преди всичко изтребителите за превъзходство във въздуха Су-35С (последната "регистрирана" доставка е от 26 септември) - сред най-модерните самолети, произвеждани в момента, както и щурмовия бомбардировач Су-34.

В последния случай значението на самолета е не по-малко, тъй като Су-34 - известен на НАТО под кодовото име Fullback - остава основната и най-модерна тактическа платформа за атака и бомбардировки, използвана от ВКС в конфликта.

Тази цифра, която може да варира, се основава на броя на предишните доставки, осъществени през април, юли и най-скоро през август, когато са регистрирани до два самолета на доставка.

Въпреки че оценката идва от изображения, публикувани от самата ОАК, те винаги крият регистрационните номера и серийните номера, за да избегнат разкриването на информация за самолета или подразделенията на ВКС, на които се доставят.

Въпреки че осем мощни машини като Су-34 (в комбинация с други самолети, доставени на ВКС) не е за пренебрегване - трябва да се има предвид, че например само Lockheed Martin е доставил поне 95 самолета F-35 в различни варианти през първата половина на тази година, което показва огромните проблеми, които Русия обективно има.

Какво „скърца“ в производството на руски бомбардировачи и изтребители?

Преди всичко, Русия изпитва критичен недостиг на чуждестранни компоненти и възли, които е заимствала в производството на (не само военни, но и търговски) самолети.

Освен това, за разлика от САЩ, Руската федерация е ориентирана към т. нар. военен модел на икономика, при който най-големите инвестиции се насочват там, където съотношението на инвестираните пари и реализираната печалба е по-високо, и това в момента не са самолети, а дронове, които се произвеждат в няколко завода, а броят на произведените бройки се брои в хиляди.

На Русия също липсва автоматизация в производствения процес, както и квалифицирана работна сила, за което писа и през юли тази година Newsweek.

Директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Боглаев пояснил, почему планы Путина по производству тысячи самолетов за 5 лет являются безумием и враньем. У России даже близко нет ресурсов, чтобы их осуществить. pic.twitter.com/LgRshkkNsp — Татьяна #StopWar (@Tatiana68908177) October 2, 2025

Въпреки това (дори и само официално), ръководителят на ОАК Вадим Бадека е оптимист:

„Предприятията в състава на корпорацията ОАК постоянно поддържат висок темп на производство на военна техника, изпълнявайки задълженията си към руските ВКС по план. Този месец е рекорден по брой доставени самолети.“

Разбира се, реалната ситуация около кризата на руснаците в самолетостроенето не им пречи да се помпат в нета колко са "напред с материала" и как превъзхождат "вражеския" въздушен флот...

#Russia produces cheaper fighter jets than US, that’s why #Ukraine is fucked because we dominate the skies F16 or not because we have number superiority and because air defense can shoot down many fighter jets at the same time



and because imagine 1 F22 fighting 9 SU-57!!!!!! pic.twitter.com/oXTjqa0tqB — Igor (@DasRgen4) April 21, 2024

Не им остават "длъжни", спецовете от другата страна: "А всъщност - сухопътните сили на ВМС разполагат с 297 изтребителя в активна служба. Русия, като нация, има около 900, плюс-минус 50-100 поради активната война с Украйна.

Дори да сме изключително консервативни и да твърдим, че Русия е имала положителен общ резултат във войната с Украйна поради увеличеното производство и даваме общо 1000 активни изтребителя, Съединените щати ги превъзхождат числено във въздуха в съотношение 3,4 към 1.

По-вероятният сценарий не е 4 Су-57 да се борят с 1 F-22, а 4 F-22, подкрепени от 12 F-35, срещу 2 Су-57, като Кобра и Хюи ще вземат катапултираните руски пилоти, преди те дори да успеят да се изкачат за CSAR, коментира бившия картечар на US морската пехота и носител на „Пурпурно сърце“ Джош Брукс.

