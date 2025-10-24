З апочна ловът на вещици. В основата на новите гонения е мнението на човек, че половете са само два - мъжки и женски.

Швейцарският съд прати зад решетките местен жител заради коментар във фейсбук, критикуващ 72-та пола, прокарани от либерал-глобалистката идеология.

Емануел Брюнишолц, който работи като майстор на духови инструменти, го написал преди цели три години.

Предстои му да търка наровете в продължение на 10 дни, което за просто изразено мнение представлява сериозна присъда.

Освен това, тъй като е ефективна, тя ще бъде вписана и в криминалното му досие, което може силно да ограничи възможностите му в живота.

Протоколът от разпита на Брюнишолц в полицията. Тогава той все още не допуска, че е възможно да бъде осъден за комунтар във фейсбук. Искам да видя кой съдия би казал, че написаното от мен е расизъм или сексизъм, казва той пред униформените

Той бе признат за виновен за „реч на омразата“ и нарушение на антидискриминационното законодателство. "Престъпникът", какъвто е според днешните правни норми, живее в гр. Бургдорф, най-големият в долината Ементал, част от столичния кантон Берн.

Всичко започва през декември 2022 г., когато Андреас Гларнер, консервативен депутат от Швейцарския национален съвет (парламента), споделя статия, свързана с проблемите около ЛГБТ+, която отприщва ожесточен спор. Един от включилите се с коментар под нея е и Брюнишолц: „Ако след 200 години археолозите открият останки на ЛГБТ+ хора, по скелетите им ще ги определят само като мъже и жени. Всичко друго е психическо заболяване, насърчавано чрез учебната програма“.

Това мнение, чисто анатомично, е научен факт: по останките на отдавна умрели хора антрополозите и криминалистите наистина могат да определят с висока точност само два пола. Това става чрез анализ на костната структура, например, формата на таза или черепа.

Но швейцарските ЛГБТ+ активисти го почувстваха като „трансфобско“ и пратиха донос срещу автора му едновременно и до фейсбук (за да му изтрие профила), и до прокуратурата — за да предприеме наказателни мерки срещу неговия автор. В жалбата си те пишат, че изразеното от Брюнишолц мнение „е дискриминиция и омразна реч, защото отрича идентичностите извън двуполовия модел“.

Веднага след това полицията в Бургдорф привиква Брюнишолц на разпит. Повдигнато му е обвинение за „публично подстрекателство към омраза" по чл. 261 от Швейцарския наказателен кодекс.

На първа инстанция през август 2023 г. майсторът на духови инструменти е осъден да плати глоба от 500 швейцарски франка (малко над 1000 лв.). Той обжалва, но през декември 2024 г. втората инстанция — вече в столицата Берн, не само потвърждава присъдата, но и добавя още 600 франка към нея.

Брюнишолц отказва да плати, защото „няма да се подчиня на абсурда“, както заявява на последното съдебно заседание. Това води до днещното решение на съда да бъде вкаран зад решетките за 10 дни. В иначе подредена Швейцария изтърпяването на присъдата не се случва веднага. По график той трябва да бъде отведен в затвора на 2 декември.

Заповедта за излежаване на присъдата е с начална дата 2 декември 2025 г., 9:00 часа

В мотивите си съдът посочва, че коментарът „унижава човешкото достойнство" на активистите на ЛГБТ+, които магистратите описват като „група хора с конкретни сексуални ориентации“. „Той отрича човешкото право на съществуване за хората от тази група“, пише още там. Магистратите не взимат под внимание тезата на адвокатите на подсъдимия, че Брюнишолц говори за биологичен пол, а не за сексуална ориентация, а швейцарският наказателен кодекс не включва изрично „половата идентичност" в текстовете си за дискриминационно поведение.

Въпросният чл. 261 е стар и първоначално касаеше расизма, но през 2020 г. бе сресан според либерал-глобалистката идеология. В него беше добавен изразът „сексуални идентичности“ към защитените от закона категории. В конкретния случай съдът реши да разшири дефиницията, като сам добави към нея и половата принадлежност. Адвокатите на Брюнишолц твърдят, че това е „лингвистична акробатика“, която води до „цензура на критични към половете мнения“ и „атака срещу истината“. Осъденият заяви, че повече не смята да обжалва. Той настоява, че случаят е „пълен абсурд“ и „диктатура на събудените“.

„Събудените“ е жаргон, с който на Запад често биват наричани по-агресивните активисти за правата на ЛГБТ+. В ресурсите на най-големите групи в Европа за защита на хомосексуални, бисексуални, лесбийки и небинарни (извън основните два пола - б.а.) се твърди, че новите полове са около 72.

Сред тях по-забележителни са „джендърфлуиден“ - полът протича във времето, като ту е мъжки, а в следващия момент женски; „аджендър“ - безполов човек, който възприема себе си за „неутрална точка“; „демибой/демигърл“ - полумъж/полужена с небинарни нотки; „маверик“ - самостоятелен джендър, който не е нито мъж, нито жена, нито нещо помежду им, а е „уникален и независим“; „зеноджендър“ - пол, който не се вмества в човешки термини, а е свързан с абстрактни концепции като звуци, цветове, животни или „вълни в океана“.

