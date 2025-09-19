А дел е сред горещите имена за грандиозното шоу на полувремето на Супербоул 2026, разкриват източници на Page Six. Според слуховете певицата е била потърсена от организаторите за престижната изява, която ще се проведе през февруари в Санта Клара, Калифорния – но официално потвърждение все още няма.

Във въздуха витаят и други имена – любимката на феновете на Kansas City Chiefs Тейлър Суифт и парти бунтарката Майли Сайръс, която досега не е излизала на тази сцена.

Адел, сгодена за спортния агент Рич Пол, не е чужда на голямото събитие. Миналата година тя призна на феновете си в Лас Вегас, че е присъствала не заради футбола, а заради Риана: „Отидох само за Риана. Не ми пукаше изобщо за мача.“

Това не е първият път, когато името на Адел се свързва със Супербоул. През 2016 г. тя публично отхвърли поканата, заявявайки: „Това шоу не е за музика. Не мога да танцувам, а те бяха мили, но отказах.“ По-късно NFL и спонсорът Pepsi отрекоха официално предложение тогава.

Изборът на изпълнител се прави от Roc Nation на Джей-Зи заедно с NFL и традиционно се обявява през септември. Междувременно комисарят на NFL Роджър Гудел загатна за възможността Суифт да излезе на сцената, наричайки я „специален талант“ и добавяйки, че решението е „в ръцете на Джей-Зи“.

Адел наскоро защити Суифт от критики за честите ѝ посещения на мачовете на Травис Келси: „Всички, които се оплакват, че Тейлър е на мача – намерете си живот, това е нейното гадже!“, изригна тя от сцената в Лас Вегас.

Слуховете продължават да циркулират, а феновете вече мечтаят за възможно най-емоционалното шоу на Супербоул до момента.