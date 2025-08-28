А н Хатауей подари на феновете неочаквано шоу – и то извън сценария! Докато снима сцена в Ню Йорк, актрисата, облечена изискано и на високи токчета, се подхлъзна и се сгромоляса по стълбите пред входа на жилището си.

Видеото показва как краката ѝ се подвиват, тя пада на дупето си, но мигновено скача, вдига ръце победоносно и заявява: „Добре съм!!!“

Annie fell today and broke one of her heels while filming ‘The Devil Wears Prada 2’ but she’s fine ❤️ pic.twitter.com/DzQrB0wRaO — Anne Hathaway Crave (@anniecrave) August 27, 2025

Единствената „жертва“ на инцидента е предметът, който Хатауей държи в ръка — той се разбива на парчета върху стъпалата. За щастие, звездата се отърва без драскотина.

Едно е сигурно — Ан Хатауей притежава не само стил, но и завидно чувство за хумор и перфектно комедийно време!