Б ългарската гордост в Холивуд Мария Бакалова си качи снимка с легендата на кеча и настоящ актьор Дейв Батиста.

Кадърът носи посланието: "Един много, много хубав ден", но така и не става ясно къде е заснет и дали не предвещава нова киносреща между двамата.

Космо

Двамата се познават и са в отлични отношения от снимките на третата част на холивудския блокбъстър "Пазители на галактиката".

Филмът излезе през 2023 година, като една от основните роли в продукцията бе на бившата звезда в кеча. Мария Бакалова се включи, озвучавайки кучето Космо.

Мария Бакалова и мисията й да се връща в България

Още преди да започнат снимките, режисьорът на лентата – Джеймс Гън, съобщи в социалните мрежи, че Бакалова е избрана за ролята, а едни от първите, които харесаха публикацията, бяха бойните звезди Дейв Батиста и Рико Верхувен, който също има роли в киното, като преди 10 години дори е снимал и в България.

Лондон

Последните публикувани снимки в социалните мрежи на Бакалова са отпреди 4-5 дни и са от Лондон, където тя често може да бъде забелязана. Фенове предполагат, че българката се готви за нова кинороля, за която все още не може да разкрие нищо.

Преди месец на голям екран излезе последният й проект „Лошите момчета 2“, в който тя дава гласа си на непредсказуемата Пигтейл.