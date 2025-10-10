О ще едно бебе проплака в екипа на „Телеграф”. Перото на сайта Калина Атанасова стана майка за първи път.

На бял свят се появи Ивайло, който е с перфектни размери като майка си, която е носителка на титлата "Лейди България" за 2024г. Малкият Ивчо се роди – 3170 гр и е 51 см. Той проплака в столичната болница „Надежда“.

Щастливите родители Калина и половинката й Георги благодарят на д-р Милена Стоянова и нейния екип.

Екипът ни пожелава на малкия Ивайло много здраве, щастие, безгрижно детство и да радва много мама и тате ! ❤️