П роблемите на актьора Алек Болдуин се е блъснал в дърво с джипа си, докато е пътувал през Хамптънс с брат си в понеделник, според снимки, споделени от New York Post.

67-годишният Болдуин беше сниман с разрошен и раздразнен вид, докато се обаждаше по телефона и стоеше с ръце в джобовете си на мястото на катастрофата.

#EXCLUSIVE 🚨 Alec and Stephen Baldwin smashed their Range Rover head-first into a tree. https://t.co/MrQPEEsp8R pic.twitter.com/czOSaZqXwv — TMZ (@TMZ) October 13, 2025

Колата му, бял Range Rover, беше разбита отпред, след като се блъсна челно в дърво отстрани на магистрала Монток в Ийст Хамптънс, където актьорът притежава луксозна лятна вила.

Полицията бързо пристигна на място и помогна на двамата да се подслонят в проливния дъжд.

Болдуин беше в града за Международния филмов фестивал в Хамптънс, който се проведе от 5 до 13 октомври. Той е съпредседател на Изпълнителния комитет на борда.

Болдуин говори за катастрофата си в социалните мрежи, признавайки, че Range Rover-ът, който е смачкал, всъщност е колата на съпругата му Хилария.

Alec Baldwin crashes Range Rover into tree in the Hamptons https://t.co/BQOxjwEXPk pic.twitter.com/PkscDhJPw8 — New York Post (@nypost) October 13, 2025

Актьорът, който наскоро се похвали, че от 40 години е трезвен, създава проблеми в Хамптънс, откакто се премести там в началото на 80-те години на миналия век.

Той се е опитвал, но неуспешно, да продаде дома си. През януари 2024 г. той намали първоначалната цена с цели 10 милиона долара , като цената ѝ само спадаше с течение на месеците без смислени оферти.