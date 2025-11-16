П етя Буюклиева мина на пържена пица, приготвяна на живо пред очите й в Швейцария. Тя обясни, че за пръв път в живота си опитва от специалитета в Цюрих, с който по принцип се хвалят в Неапол. Това кулинарно сефте произлезе в Цюрих, където от няколко години живее и работи синът на естрадната легенда. В момента Петя му е на гости заедно със съпруга си Тони Георгиев, на когото е кръстен синът им.

Нов вкус

„И този път синът ми Тони успя да ни изненада кулинарно! Насладихме се на уникални италиански пици с нови вкусове и визия! За пръв път опитах пържена пица, виждате колко пищно е аранжирана, а вкусът й е мечта! Освен това беше приготвена пред очите ни с артистичност и майсторство“, разказа изпълнителката на вечни хитове като „Жена на всички времена“ и „Пролет“.

Буюклиева обясни за италианските пици в Цюрих, че са опитали „още няколко различни модела“. А след това като истинска звезда, заела много сериозни позиции и в риалити шоуто Hell's Kitchen, тя възкликна и обеща: „Ще се опитам да запомня видяното и да го пресъздам в моята кухня!“.

Години

Синът Тони Георгиев се ожени за дългогодишната си албанска приятелка Еги Бендо през 2019 г., но заради ковида сватбеното тържество бе през лятото на 2021 г. във Варна. Петя тогава призна, че за нея от изключително важно значение е църковният брак. Тя твърди, че десетилетие със съпруга си са живеели без такъв и веднага след като го извършили, на следващата година се родил синът им. Със съпруга си Петя отбеляза сега на 30 октомври 43 години от сватбата им. Тя споделя: „И до ден днешен сме заедно в здраве и болест, бедност и богатство, в мъка и радост и вървим по стръмния склон на живота ръка в ръка. Богати сме с прекрасния си син Тони и внучката ни Амаи, която скоро ще навърши 2 годинки. Благодарим на Бог и Света Богородица за тази благословия!“.

Георги П. Димитров