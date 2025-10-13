„Има такъв народ” оттегли законопроекта си за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Това обявиха със съобщение до медиите от партията на Слави Трифонов.

Причината - текстовете, които предвиждат глоба и до 6 години затвор за разгласяване на данни за личния живот, предизвикаха спорове заради съмнения, че ще повлияят негативно на свободата на словото.

Против идеята за промените се обявиха и партиите в опозиция, и партньорите в управлението, които призоваха ИТН да оттегли текстовете.

Пети ден партията не коментира официално темата, но на среща със симпатизанти в Лондон Тошко Йорданов обясни, че това са предложния, които ще бъдат обсъждани и променяни.

„Под „информация за личния живот” се разбират данни за лични, семейни, интимни отношения или здравословното състояние на дадено лице. Кое тук е забрана за свободата на словото? Тук няма забрана някой да каже, че аз съм некадърен или корумпиран депутат. Ако някой го каже, после ще трябва да го докаже и аз мога да го съдя по гражданското право. Тук няма забрана някой да направи песен за нас”, обясни председателят на ПГ на ИТН.

Както писа "Телеграф", след като ИТН лансира промените, един от най-близките хора на Дългия - Иво Сиромахов реши да се раздели с шоумена и дори излезе с песонално обръщение към Тошко Йорданов.

