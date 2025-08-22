Ж естока съдба удари певицата Андреа! Само за две седмици блондинката остана без най-скъпите си същества, които ѝ даваха сили да върви напред.

С огромна мъка изпълнителката сподели в социалните мрежи, че е изгубила кученцето си Сони – добре познато от култовия клип на Азис „Хабиби“. Малкият любимец бил подарък от покойния Кости, който също си отиде от този свят преди броени дни.

„Малката ми звездичка си отиде! Син на моето същество, което замина преди две седмици. Заедно сте! Обичам Ви и двамата!“, написа през сълзи Андреа, споделяйки колко дълбока е болката ѝ.

Трогателните ѝ думи предизвикаха вълна от съпричастност. Фенове я заляха с коментари и подкрепа, опитвайки се да ѝ дадат утеха в този тежък момент.

За Андреа загубата е двоен удар – любимото кученце и неговият дарител вече са „там под дъгата“, както самата тя казва. Певицата от години открива опора и утеха в животните, особено след тежката раздяла с Кубрат Пулев, а днес сърцето ѝ е останало с още една огромна празнина.