Н а днешния ден, 34 години след като ни напусна, Фреди Меркюри остава един от най-необикновените рок изпълнители на своето време. Мнозина го смятат за най-великия фронтмен в историята на рока.

Въпреки сценичната му харизма и незабравими изпълнения като на Live Aid през 1985 г., според барабаниста на Queen, Роджър Тейлър, публичният образ на Фреди се различавал значително от реалния човек: „В живота никой не познаваше Фреди.“ Колегите му разказват, че зад театралния шоумен стоеше скромен и срамежлив човек.

Но не всички спомени за него са само положителни. Първият мениджър на Queen, Норман Шефилд, споделя за претенциите и амбициите на Меркюри в ранните години на групата – като настояването му за роял, което по-късно вдъхновява хита I Want It All.

Фреди Меркюри винаги е държал Queen да бъде разпознавана като четиричленна група, а не като „Фреди Меркюри и неговата тройка поддръжници“. Всяка част от групата е създала свои хитове, но именно талантът и визията на Фреди направиха Queen уникални.

Фотографът Мик Рок, който оформя ранния образ на Queen, описва Меркюри като сложна личност с поне три страни – миналото му, истинското ядро и сценичния Меркюри. „Фреди беше човек, с когото се забавлявах и го обичах. Не мисля, че някога съм срещал друг с такова чувство за живот и страст.“

Фреди Меркюри почина на 45 години от усложнения, причинени от СПИН, на 24 ноември 1991 г., но неговата музика, страст и сценично присъствие продължават да вдъхновяват милиони фенове по света.