П опулярният сръбски фолкпевец Марко Стойкович – МС Стоян, се ожени в Перник, научи „Телеграф“.

Младоженецът сам се похвали в социалните мрежи за сватбата, но не издаде никакви подробности.

Тайна

„Телеграф“ научи, че на тържеството са присъствали едва 10 души – само най-близките на младото семейство. Първоначално са се подписали в ритуалната зала в Перник, а после са се почерпили в един от най-известните ресторанти в кв. „Изток“.

„Булката е българка“ - веднага разкриха родните му почитатели в коментарите под фотосите. 42-годишният музикант обаче предпочете да запази самоличността й в тайна с червени сърца.

„Лицето й криеш, а дупето – не“, коментира фен снимката, на която МС Стоян е вдигнал изгората си на ръце при влизането в обредния салон, а тя прикрива задните си части с букета от жълти рози и малкото плат от късата й бяла рокличка.

Злато

Дни преди сватбата сърбинът е посетил най-популярното златарско ателие в Перник, където си е поръчал сватбена халка само за него. Изпълнителят на „Маями“ е бил в магазина заедно с булката и е разпознат от дъщерята на продавачката. Пред тях младоженците обяснили, че перничанката има разкошен годежен пръстен, затова искат бижу само за него. МС Стоян получи поздравления за брака от колежките си Андреа, Сандра Африка, както и от актуалната си дуетна половинка Вики Евтимова, с която в момента са №1 в класациите с песента Emirati.

Лео Богдановски