Г орещи вести долетяха от родилното. Балканската фолкдива Лепа Брена гушна бебе. За пръв път в семейството се ражда момиченце, досега всички деца около певицата са момчета.

Красивата ѝ снаха и още по-талантлива певица Александра Прийович, роди внучка на Брена.

Това е първата дъщеря в семейство Живойнович след много години, така че бебето е очаквано с огромно нетърпение. Това е водещата светска новина за медиите в съседна Сърбия.

29-годишната Александра Прийович роди в частна клиника.

Певицата влезе в родилното отделение преди обяд в сряда, когато съпругът ѝ Филип Живойнович я докара в болницата.

Раждането мина добре, майката и бебето се чувстват добре, пише Telegraf.

Александра Прийович беше преместена в апартамент след раждането, а дъщеря ѝ скоро ще бъде видяна и от таткото.

Този, който обаче с най-голямо нетърпение очаква новия член, е 6-годишният Александър, син на Александра и Филип, така че в следващите часове и той ще се запознае със сестра си.

Щастливият дядо - Слободан Боба Живойнович вече е започнал с организирането на празненството, а в дома им цари видимо оживление, пише Kurir.

"Благодаря за поздравленията, желая ви всичко най-хубаво" - каза Боба на журналистите, втурнали се да го поздравяват.