Ж ена сподели тревожна история в социалната мрежа за кон, срещнат по пътеката към каменния мост край родопското село Кушла. Животното е било в тежко състояние – със счупен крак, едва се е придвижвало и е показвало признаци на кожно заболяване.

По думите ѝ конят е пасял трева, но е бил силно отслабнал и ребрата му ясно се откроявали. Очевидно се е нуждаел от професионална помощ.

Местни жители разказали, че животното идва от Гърция. След като е пострадал, собственикът му го е изоставил сам да се грижи за себе си. В търсене на храна и вода, конят е успял да премине границата и да се озове в България.

Случаят предизвика силна реакция онлайн, като хора коментират, че животното има нужда от незабавна ветеринарна намеса и съдействие от институциите. Потребителката, споделила кадрите, апелира за помощ, за да бъде спасен бедстващият кон.

Но ще му се усмихне ли съдбата...

*Източник: GlasNews