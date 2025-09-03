Т урският актьор Таянч Айайдън влезе в оправдателен режим – той се принуди да признае, че вероятно е постъпил импулсивно, след като бе обвинен от млада колежка, че я е засипвал с предложения, които я карали да се чувства неудобно. 22-годишната Доа Лара Аккая, която публикува разкрепостени снимки в профила си в Инстаграм, била притеснена от ухажването на 46-годишния си колега и го помолила да престане да й пише. Въпреки че той се съобразил с нейното желание, тя решила да сподели за проблема и на всеослушание, тъй като други нейни колеги я посъветвали така. Скандалът пък постави под въпрос участието на актьора в новия сериал „Аз съм Леман“, като най-вероятно ще му се наложи да се оттегли по собствено желание, за да не бъде махнат. Още новини за турските сериали и актьори може да прочетете на 4 септември в новия 178-и брой на приложението „Златно време“, което всеки четвъртък идва при читателите на вестник „Телеграф“ с любопитни четива и теми.

От „Златно време“ ще научите още какво означават мъжките имена в сериала „Шербет от боровинки“, кои турски звезди изпратиха първокласник и др.

