Н ай-успешният български футболист в историята – Христо Стоичков коментира очакванията си за мача срещу Испания по време на благотворителната фиеста "Заедно за децата", която се провежда в дните преди домакинството на България срещу Испания от световните квалификации.

ЯМАЛ ТРЕНИРА НА "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"! (СНИМКИ)

„Да дойдат 40 000 да подкрепят нашите деца, а не чужди отбори. Аз съм го изживял този момент - когато стадионът е пълен и са ни подкрепяли. Винаги футболистът дава малко повече от себе си. Знаем срещу кой отбор играем. Испания е един изключителен отбор, с млади и опитни футболисти. Някои от тях са европейски шампиони. Знаем, че ще бъде много трудно, но и в тези моменти винаги сме изкарвали нещо от себе си, за да може да направим малко по-труден мача на Испания. Големи звезди са, но на терена са 11 срещу 11“, призова Камата.

Стоичков коментира нивото на родните национали: „Илиан ще направи всичко възможно, за да изкара най-доброто, което имаме в момента. За жалост футболистите ни в чужбина не играят в толкова силни отбори. Да се надяваме, че всички футболисти, които излязат от първата минута, ще дадат всичко от себе си. Може да спечелят, може да загубят, но нека оставят сърцето си за тези 40 000, които ще дойдат утре“.

„Нека защитим герба и да дадем увереност на тези фенове, които дойдат да ни подкрепят. Така сме били ние, така продължава да бъде и след нас. Аз мисля, че на Испания няма да им е толкова лесно, колкото си мислят. Аз винаги съм вярвал, независимо в какъв момент се намираме. Така беше и в моето време. Срещу Франция си повярвахме, че можем. Успяхме и оттам нататък всичко се подреди така, както трябва“, завърши Стоичков.

Мачът между България и Испания е утре (четвъртък) от 21:45 часа на Националния стадион "Васил Левски".

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX