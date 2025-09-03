И спанските национали направиха тренировка на Националния стадион „Васил Левски“ за официалната си тренировка преди гостуването на България за първия мач от световните квалификации. Ламин Ямал и Нико Уилямс без никакво съмнения са част от звездите, които предизвикват огромен интерес.

Преди тях и нашите национали отъпкаха тревата!

Испанците тренират, нашите също

национали

КАМАТА ПОСРЕЩНА ДЕ ЛА ФУЕНТЕ! (ВИДЕО)

България - Испания

България Испания
start-photo.bg

НАЙ-ГОЛЕМИЯТ МАЧ В КАРИЕРАТА НА ИЛИАН! (ВИДЕО)

България - Испания

България Испания
start-photo.bg

ДЕ ЛА ФУЕНТЕ: ВАЖЕН МАЧ, ТЪРСИМ ПОБЕДАТА! (ВИДЕО)

България - Испания

България Испания
start-photo.bg

МОРАТА СЕ РЕСПЕКТИРА ОТ СТОИЧКОВ!

България - Испания

България Испания
start-photo.bg

ДЕСПОДОВ КАЗА КОЙ Е НАЙ-ХУБАВИЯТ МАЧ!

България - Испания

България Испания
start-photo.bg

Изчислиха какъв е шансът на България за Мондиал 2026

България - Испания

България Испания
start-photo.bg

Удар за Ямал преди мача с България!

България - Испания

България Испания
start-photo.bg

В Испания: Левски разпалва искрата, той е великият български освободител!

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX

България Испания национали национален отбор Васил Левски стадион