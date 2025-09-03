А вторитетното издание "АС" представи представи предстоящия мач между България и Испания през призмата на Васил Левски. Медията обърна внимание на името на Националния стадион, кръстен на Апостола на свободата. От "АС" запознават читателите си още с футболния Левски, както и останалите селища и местности, които носят името на Васил Иванов Кунчев.

"Левски, вдъхновен от българския освободител, подготвя ад за Испания. Стадион „Васил Левски“ в София ще бъде пълен до краен предел този четвъртък срещу Испания (20:45 ч. по испанско време, 21:45 ч. в България), в първия мач от квалификациите за Световното първенство през 2026 г. Над 40 000 фенове ще изпълнят стадиона, носещ името на великия български освободител, който разпалва искрата за край на петвековното османско владичество.

Освен името на националния стадион, Васил Левски (1837–1873) е увековечен и в град Левски в Плевенска област, както и в още шест села в страната, в планината Левски в Антарктида и в историческия футболен клуб Левски София. През XIX век Левски проповядва идеята за българска република с етническо и религиозно равенство. Макар да е екзекутиран, преди да види осъществяването на мечтата си, той вдъхновява последвалата революция“, пише "АС".