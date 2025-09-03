Н ационалният тим на България попадна в тежка група в квалификациите за Световното първенство през 2026 година, а още първият мач на „лъвовете“ е домакинство срещу европейския шампион Испания.
Другите отбори в групата са Турция и Грузия, а очакванията както на феновете, така и на специалисти статистици са, че „лъвовете“ трудно ще „отлепят“ от последното четвърто място.
Can anyone take the direct 🌎 WC qualification away from the European champions 🇪🇸?— Football Meets Data (@fmeetsdata) September 3, 2025
📉 The numbers say - very unlikely...
👉 To win Group E:
93% 🇪🇸 Spain
6% 🇹🇷 Türkiye
1% 🇬🇪 Georgia
~0% 🇧🇬 Bulgaria
🚨 Full projections for ALL WC QUALIFIERS available for our members (in bio) pic.twitter.com/W43OL2uvHe
На България се дава 88% шанс да финишира на последна позиция. 11% се дават трикольорите да финишират трети и едва 1% за втора позиция, отреждаща право на участие в плейофите.
Очаква се отборът на Илиан Илиев да спечели между 2 и 3 точки в шестте си мача. „Football Meets Data“ дава 93% шанс на Испания да финишира на първо място с 15-16 точки, пред Турция и Грузия.