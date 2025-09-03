К ултовата игра Call of Duty ще грейне и на голям екран като филм.

Зад проекта стои холивудската компания „Парамаунт“.

„Като отдавнашен фен на Call of Duty, това наистина е сбъдната мечта“, казва управителят Дейвид Елисън в комюнике, с което съобщава и за споразумение със създателя на игрите Activision-Blizzard.

За Елисът адаптирането на „необичайната вселена“ на Call of Duty на голям екран е „чест и отговорност“.

От дебюта си през 2003 г. франчайзът издава над 30 заглавия, които се продават в повече от 500 милиона екземпляра. В излязлата през 2024 г. последна част - Call of Duty: Black Ops 6, действието се развива през 90-те години на 20 век, когато екип по сигурността е на мисия срещу американски сенатор, за да получи достъп до топ секретен сайт във Вашингтон.

Споразумението с Activision предвижда „Парамаунт“ да „разработи, продуцира и разпространи пълнометражен филм, реализиран на основата на Call of Duty“, се посочва в комюникето.

Източник: БТА