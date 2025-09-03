В България има недостиг на копитари, хора, които се грижат за копитата на животните, съобщи Христо Димитров, управител на компания в Габрово, специализирана в извършването на професионални консултации, управление на данни, превенция, мониторинг и управление на куцотата в животновъдни стопанства, пред БТА.

Христо Димитров обясни, че копитарството е стара професия, която се възражда и става отново модерна. Той разясни, че и в миналото е имало нужда от такива специалисти, но днес отглеждането на животни е по-интензивно, а кравите живеят основно в бетонни обори, което ги прави по-уязвими на заболявания.

Лечение

Ролята на копитаря е да осигурява нужното лечение и превенция, за да сведе до минимум заболяванията на стадото, коментира Димитров. Той добави, че в аграрния сектор има сериозен недостиг на кадри, затова се търсят специалисти от трети страни като Узбекистан, Индия, Непал и др.

„Чрез хуманното отношение към животните се стремим да подобрим като цяло здравния индекс на животните във фермите на стадно ниво. Това се прави не само с финансова цел, но и за здравето на продуктивните животни. Нашата цел е да намалим употребата на антибиотици и да повишим здравния статус на продуктивните животни. Редуцирането на употребата на медикаменти намалява риска от резистентност и попадането на лекарства в храната и при нас, хората“, посочи Димитров.

Крави

Макар за копитарството да не се изисква висше образование, професията е тясно специализирана, каза той. Според Димитров има голяма нужда от копитари у нас, защото за кравите трябва да се полагат специални грижи, за да се предотврати куцота, която може да бъде и пагубна за животните.

Той увери, че превантивната дейност, която осъществяват копитарите, е изключително полезна. Те събират много информация, която, след като се обобщи, може да е полезна за високоспециализирани кадри като ветеринари, за по-специфичните грижи за животните.

Миналата година неговата фирма е организирала семинар за повишаване на квалификацията на хора, които работят във ферми и стопанства. От Министерството на труда и социалната политика (МТСП) се надяват, че някои от българите, които ще върнат от чужбина по мярката „Избирам България“, може да се заинтересуват от такава професионална възможност. При това тя е насочена към желаещите да се преместят в населено място с до 50 хиляди жители.

„Избирам България“ е финансирана от програма „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента.