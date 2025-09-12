П апа Лъв XIV назначи Фарел Уилямс и Андреа Бочели да водят мащабен безплатен концерт и светлинно шоу на площад „Свети Петър“ в събота.

Очаква се изпълнението на „Grace for the World“ да привлече десетки хиляди във Ватикана, като Уилямс и Бочели ще бъдат сърежисьор на програма, в която ще участват и Джон Леджънд, Анжелик Киджо и тайландският рапър БамБам.

Представители на Ватикана казват, че това е първото музикално събитие от този вид, което ще се проведе на историческото място. Спектакът ще включва и светлинно шоу от въздуха с 3500 дрона, което ще добави високотехнологичен разцвет към нощта.

Папа Лъв XIV, изтъкнат класически пианист и музикален ентусиаст, не е посочен в официалния график за участие в събитието.