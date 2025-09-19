Д обра новина за киноманите!
Актрисата с най-чаровната усмивка Джулия Робъртс потвърди, че се работи по продължение на култовия филм от 1997 г. „Сватбата на най-добрия ми приятел“.
Звездата издаде за възможното продължение на лентата по време на интервю за Variety.
„Говорят с мен“, отсече тя, с което потвърди, че се водят преговори.
Слухове за евентуална втора част на романтичния филм циркулират в медийното пространство от юли месец.
Тогава партньорътна Робъртс от „Сватбата на най-добрия ми приятел“ Дърмът Мълроуни намекна, че „се говори за продължение“.
По-късно същия месец Variety съобщи, че продължението е в ранен етап на разработка, а Селин Сонг се е нагърбила със сценария. Тя обаче не е в преговори за режисиране на проекта.
