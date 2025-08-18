Л юбопитна гарга, настроена да кълве кабели, замалко щяла да стане причина „Металика“ никога да не стъпят у нас за концерт или каквото и да е друго.

Това разказа Иван Несторов – Амебата, който е съосновател заедно с Димитър Ковачев – Фънки, на „София мюзик ентърпрайсиз“. Те първи доведоха у нас „Металика“, но се оказва, че звездите на хеви метъла направо щели да си заминат много разгневени, без да изнасят какъвто и да е концерт. А това си означавало страната ни да бъде тъмно място за тях, където никога нямало да минават.

Години

26 години след легендарния концерт в Пловдив Амебата си припомни с кратък разказ в страницата на СМЕ в Инстаграм, че тази гарга експериментатор е щяла много да развали отношението на „Металика“ към родната публика.

Годината е 1999-а. „Металика“ ще правят шоу в Пловдив, което им е първото у нас. Има дори пуснат извънреден влак от София до Пловдив (в тези години БДЖ все още можеха да си го позволят). Събират се поне 60 хиляди души с билети.

Токът на стадион „Пловдив“ обаче изведнъж угасва. Според Амебата е било за петнайсетина минути, но фенове имат спомени, че е за повече. Но каквато и да е продължителността на затъмнението и причината, се оказва как „Металика“ наистина са много бесни и са готови да си стегнат куфарите, без да се появят пред публиката. А най-бесен е тур мениджърът им. „Точно когато започваше концертът на „Металика“, спря токът за около петнайсет минути. Тур мениджърът бе абсолютно бесен и каза, че ако това продължи още три-четири минути, „Металика“ ще канселират концерта и си отиват“, разяснява Несторов. Но явно бесовете по някакъв начин били удържани и групата изнася шоуто.

Грешка

Амебата продължава: „Токът дойде. Оказа се, че една гарга е влязла в един трафопост до Пловдив и тя е предизвикала това нещо. Нечовешка грешка, нечовешка!“, възкликва Несторов.

Той разсъждава: „Нашата индустрия се крепи на магия и понякога е много по-лесно да спечелиш в Лас Вегас, отколкото от нашите глупости.“

А феновете през 1999 г. пък се чудят защо групата излиза доста кисела и първоначално не пробва да осъществява каквато и да е комуникация с публиката, а то се оказало, че в основата на всичко стои любопитството на една гарга и нейният апетит за кабели. И затова научаваме чак четвърт век по-късно. След години вече „Металика“ няколко пъти се завръщат у нас и винаги отбелязват, в това число и в интервюта за западни медии, че БГ публиката е една от най-добрите в целия свят.

Така преди време пък Фънки разказа как били направили всичко за концерта на „Ийст 17“, като им донесли едва ли не от пиле мляко, и накрая, като си тръгвали вече тотално забравените тогавашни звезди еднодневки, те се обърнали от стълбичката на самолета и показали среден пръст. Фънки направо си ги нарича лекета

Георги П. Димитров