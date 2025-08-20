В ече е ясно кой град ще е домакин на песенния конкурс „Евровизия“ през следващата година.

Това е Виена, а до избора се стигна след като Австрия спечели актуалното издание, съобщиха организаторите.

Седемдесетото издание на "Евровизия" ще се проведе през май следващата година.

Виена, която вече е била домакин на песенния конкурс през 1967 и 2015 г., беше предпочетена пред Инсбрук в Тирол - единствения друг град в надпреварата.

Австрия си осигури домакинството на "Евровизия 2026", след като нейният представител - оперният певец JJ спечели тазгодишния конкурс в Базел, Швейцария, с емоционалната песен Wasted Love. Той стана първият представител на страната, който триумфира в надпреварата след Кончита Вурст през 2014 г.

Източник: БТА